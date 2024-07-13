Русский снайпер в бою ликвидировал выпускников школы НАТО

Ликвидированные боевики до СВО обучали детей в школе националистическим идеям.Один русский снайпер сумел ликвидировать во время боёв под Клещеевкой двух идейных нацистов, которые ранее принимали участие в так называемой антитеррористической операции, направленной против гражданских в Донбассе.