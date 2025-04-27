Психолог назвала причины расстройств пищевого поведения у детей

На это влияют длительное пользование интернетом, соцсети и компьютерные игры. Патология помолодела за последние десятилетия, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по РПП Татьяна Захарова.
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