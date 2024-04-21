Сотрудники архива рассказали о выдающихся советских ученых-туляках

Каждый человек сегодня может прийти в архив и запросить документы, погулять по Тульскому кремлю или открыть учебник про писателей, связанных с нашим регионом, и без труда подготовиться к докладу – всем этим мы обязаны ученым, которые проделали немалую работу ради этого.
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