Сотрудники архива рассказали о выдающихся советских ученых-туляках

Каждый человек сегодня может прийти в архив и запросить документы, погулять по Тульскому кремлю или открыть учебник про писателей, связанных с нашим регионом, и без труда подготовиться к докладу – всем этим мы обязаны ученым, которые проделали немалую работу ради этого.