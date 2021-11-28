Остановите Путина уже

Пресс-марафон президента Зеленского 26 ноября 2021 года. Фото офиса президента Украины. В прошедшую пятницу пан президент хутора устроил пятичасовой пресс-марафон, в ходе которого потрясенный мир с ужасом узнал, что в Киеве готовится государственный переворот, а коварный Путин опять нападет на Украину в конце января - начале февраля.
Популярные статьи
- Почему "терпеть ненавижу " благородных (трижды в кавычках) мадам Шукшененок (как сказали бы в их родной деревне)....?
- Пора бы перенимать опыт китайских товарищей
- «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения» Бастрыкин
Свежие комментарии