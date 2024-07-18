«Демоны скорости»: ВКС РФ устроят особые «сюрпризы» истребителям F-16 в зоне СВО

фото: По мнению военного летчика, пилотам F-16 на Украине остается только посочувствовать. Особые русские истребители — «демоны скорости» — начнут охоту на американские F-16, которые поступят на вооружение ВСУ в конце лета.
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