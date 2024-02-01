Вместо CR-V: в России появился китайский «заменитель» самого популярного кроссовера Honda

Компания Honda, покинувшая российский рынок в начале 2022 года, так и не наладила на нем свое производство, зато в Китае у этого автопроизводителя существует сразу два совместных предприятия с местными брендами.
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