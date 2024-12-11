Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Петров
    Кто такая, и почему всех должен интересовать, кто ее муж?Что известно о но...
  • Ирина Галивец
    Может хоть казаки добьются отмены Агутина… , больше никто не может по ходу!Не поддерживают С...
  • Вера Роднова
    Люди !Ау!  Кому нибудь интересно кто муж Ивлеевой. У нас СВО, а мы ищем кто муж какой то недалекой дуры пустышки.Раскрыта личность...

Певица Монеточка и рэпер Noize MC номинированы на Нобелевскую премию мира

Певица Монеточка и рэпер Noize MC номинированы на Нобелевскую премию мира

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) (признана в РФ иностранным агентом) и рэпер Иван Алексеев (Noize MC) (признан в РФ иностранным агентом) номинированы на Нобелевскую премию мира, которую вручат в 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх