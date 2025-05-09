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Установлены катавшиеся на самокате по сгоревшему "Крокусу" подростки

Установлены катавшиеся на самокате по сгоревшему "Крокусу" подростки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Полиция установила личности подростков, один из которых катался на электросамокате на сгоревшему залу "Крокус сити холла", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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