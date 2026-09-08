ЛДПР предложила обязать банки принимать доверенности от командиров частей для участников СВО

Председатель Комитета ветеранов Блока Жириновского Либерман заявила, что военнослужащие не могут лично посещать отделенияПредседатель Комитета ветеранов Блока Жириновского Изабелла Либерман выступила с инициативой обязать банки принимать доверенности от командиров воинских частей для совершения операций по счетам участников специальной военной операции.
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