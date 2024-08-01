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Энди Маррей: «Я хорошо потрудился. И то, как износилось мое тело, это подтверждает»

Энди Маррей: «Я хорошо потрудился. И то, как износилось мое тело, это подтверждает»

Сегодня они с Дэном Эвансом проиграли в четвертьфинале Олимпиады Тэйлору Фрицу и Томми Полу (2:6, 4:6).

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