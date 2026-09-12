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Царьград

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Губернатор Слюсарь: В Таганроге пострадал детский клуб "Авангард"

Губернатор Слюсарь: В Таганроге пострадал детский клуб "Авангард"

В Таганроге, Ростовская область, повреждена инфраструктура детского футбольного клуба "Авангард". Юрий Слюсарь, губернатор региона, сообщил, что объект посещают более 300 детей.

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