В Магаданской области стартовал второй этап акции «Стоп: мошенник!»

Сегодня в Магаданской области стартовал второй этап масштабной акции «Стоп: мошенник!». Полицейские посещают трудовые коллективы, подробно рассказывают обо всех существующих способах киберобмана и о том, как защититься от преступных посягательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии