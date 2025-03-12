Волгоградская область удержала пальму первенства среди регионов России с наибольшим средним сроком выданных автокредитов, несмотря на падение показателя.
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Волгоградская область удержала пальму первенства среди регионов России с наибольшим средним сроком выданных автокредитов, несмотря на падение показателя.