Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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За парковку на зелёной зоне смоленское охранное предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей

За парковку на зелёной зоне смоленское охранное предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей

Организация попыталась оспорить суровое решение в суде, но безуспешно  Частное охранное предприятие «Ягуар» обязали выплатить штраф в размере 200 000 рублей за парковку служебного автомобиля на зелёной зоне.

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