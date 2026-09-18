За парковку на зелёной зоне смоленское охранное предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей

Организация попыталась оспорить суровое решение в суде, но безуспешно Частное охранное предприятие «Ягуар» обязали выплатить штраф в размере 200 000 рублей за парковку служебного автомобиля на зелёной зоне.
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