Нидерланды передадут Украине 26 мая последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды передадут Украине в понедельник, 26 мая, последнюю партию истребителей F-16. Соответствующее заявление сделал руководитель нидерландского министерства обороны Рубен Брекельманс, информирует RT.
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