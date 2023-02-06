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В Челябинске приберут конечные остановки транспорта и чаще будут вывозить мусор

В Челябинске приберут конечные остановки транспорта и чаще будут вывозить мусор

Проверки показали, что именно на эти пункты нужно обратить внимание. На традиционном аппаратном совещании в городской администрации, ответственные за порядок в городе отчитались, что на прошлой неделе было вывезено на снегосвалку порядка 90 тысяч кубов снега.

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