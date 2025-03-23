Журналист «Соль ТВ» стал пиарщиком мэра Соликамска

У главы Соликамского муниципального округа Александра Русанова появился новый пресс-секретарь. На эту должность назначен Антон Старостин, известный ведущий программы «Новый взгляд» телеканала «Соль ТВ» и автор программы «ЧП Соликамск».
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