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Дана Уайт снова раскритиковал Гэрри за бой с Махачевым: «У тебя было пять минут, чтобы шокировать мир, а ты этого не сделал»

Президент UFC Дана Уайт снова раскритиковал Иэна Гэрри за бой с Исламом Махачевым . «Мне кажется, что в пятом раунде у Иэна Гэрри была отличная возможность.

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