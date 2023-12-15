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Все женщины – немного проститутки

А давайте обсудим разницу между проститутками, и так называемыми «порядочными девушками»? Что у них общего, и в чем отличия? И почему многие мужчины любят повторять, что все женщины имеют цену, но только проститутки ее озвучивают? Начнем, собственно, с самой очевидной разницы.

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