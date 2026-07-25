SpaceX впервые успешно вывела на орбиту 20 полноразмерных спутников Starlink V3 на ракете Starship c ускорителем Super Heavy.
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SpaceX впервые успешно вывела на орбиту 20 полноразмерных спутников Starlink V3 на ракете Starship c ускорителем Super Heavy.
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