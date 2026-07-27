Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолян приглашают на гастономический фестиваль

Смолян приглашают на гастономический фестиваль

Фестиваль «ГастроЛето» пройдет 8 и 9 августа на улицах Коммунистическая и Глинки. Как сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области, в рамках фестиваля участники смогут попробовать разнообразные блюда, включая сочные бургеры, ароматное мясо, авторские десерты, а также локальные деликатесы и фермерские сыры.

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