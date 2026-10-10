Популярная марка пропадет с АЗС в России: к чему готовиться

В последнее время автомобилисты, привыкшие заправляться высокооктановым бензином, столкнулись с неприятным сюрпризом: на многих независимых АЗС этот вид топлива просто закончился.
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