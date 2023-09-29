Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности

Знак-обещание об установке памятника появился в Барнауле еще в 1999 году Барнаульский застройщик "Мой дом" установит памятник "Маршалу Победы" Георгию Жукову на месте закладного камня, который поставили рядом со зданием кинотеатра "Искра" ещё в 1999 году.