"I'll Be Short Whole Year": Paul Tudor Jones Warns Of Looming Dot-Com Style Equity Supply Tsunami Paul Tudor Jones appeared on CNBC's "Squawk Box" earlier this morning and warned that corporate buybacks and mergers and acquisitions, which have fueled the four-year bull market, are nearing an inflection point and could reverse next year.
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