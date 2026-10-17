Составы команд из Рязани и Саранска определены, игра начнётся в 17:00.В Рязани начинается матч очередного тура Второй лиги по футболу, в котором встречаются местная «Рязань» и саранский «Шумбрат».
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