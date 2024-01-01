Бизнесмен из Казани осужден за попытку обмануть страховую компанию

Бизнесмен из Казани осужден на три года условно за попытку обмануть страховую компанию. Верховный суд Республики Татарстан, где был оспорен приговор, оставил его в силе, сообщили в страховой компании «Согласие».
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