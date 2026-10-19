Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников В то время как на Украине стараниями доблестных русских ВКС прошла очередная "российская энергетическая неделя", после которой экс-глава МИД страны Кулеба призвал покупать дрова и срочно валить из города, у нас завершилась ежегодная "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2026), восклицательным знаком которой стала пленарная сессия "Устойчивость как ответ на геополитические шоки".