Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают

В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают

Юрий Кот Не секрет, что у меня в Киеве остались контакты, которые сообщают обстановку и сливают информацию, часть из которой я не могу публиковать, но передаю в компетентные органы.

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Комментарии
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Владимир Петров
А тебе можно? Как ты, хорь, распад Союза допустил?
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10 час.
Александр Конкин
При всём уважении к автору, не согласен. Там нет НАШИХ, там либо остались враги, либо медузы-безвольные, кто хотел те уже давно в наших рядах. Автор забыл массовую поддержку майДауна и &#39;кто не скаче.. ? &#39; Они ждут прихода... Сначала арми РФ а потом продажное чиновничество, которое начнёт назначить пенсии &#39;ветеранам Азона&#39; и прочих карательных батальонов. Всё сидят приготовив бездонные карманы. Это на Донбассе у 5 колонны и чиновников нет своих, а в рУине они их сразу найдут миллионами...
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9 час.
Михаил Абросимов
&quot;все считают себя жертвами&quot;.. ага.. в основном, аборта..
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1 час.

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