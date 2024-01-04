В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают

Александр Конкин

При всём уважении к автору, не согласен. Там нет НАШИХ, там либо остались враги, либо медузы-безвольные, кто хотел те уже давно в наших рядах. Автор забыл массовую поддержку майДауна и 'кто не скаче.. ? ' Они ждут прихода... Сначала арми РФ а потом продажное чиновничество, которое начнёт назначить пенсии 'ветеранам Азона' и прочих карательных батальонов. Всё сидят приготовив бездонные карманы. Это на Донбассе у 5 колонны и чиновников нет своих, а в рУине они их сразу найдут миллионами...