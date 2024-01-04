Юрий Кот Не секрет, что у меня в Киеве остались контакты, которые сообщают обстановку и сливают информацию, часть из которой я не могу публиковать, но передаю в компетентные органы.
В Киеве нас ждут киевляне, одесситы, харьковчане и дончане. Пошли звонки из Украины. Они что-то знают
Комментарии
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Владимир Петров
А тебе можно? Как ты, хорь, распад Союза допустил?
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10 час.
Александр Конкин
При всём уважении к автору, не согласен. Там нет НАШИХ, там либо остались враги, либо медузы-безвольные, кто хотел те уже давно в наших рядах. Автор забыл массовую поддержку майДауна и 'кто не скаче.. ? ' Они ждут прихода... Сначала арми РФ а потом продажное чиновничество, которое начнёт назначить пенсии 'ветеранам Азона' и прочих карательных батальонов. Всё сидят приготовив бездонные карманы. Это на Донбассе у 5 колонны и чиновников нет своих, а в рУине они их сразу найдут миллионами...
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9 час.
Михаил Абросимов
"все считают себя жертвами".. ага.. в основном, аборта..
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1 час.
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