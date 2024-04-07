Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Буквально вчера я писал о том, что депутат Матвеев обнародовал обнаруженный им законопроект депутата Семигина, дающий право диаспорам влиять на определенные решения власти, эдакий карт-бланш на счастливую жизнь.
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