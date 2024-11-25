Угрозы НАТО встревожили МИД России: «Не дочитали ядерную доктрину»

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на заявление адмирала НАТО Роба Бауэра о возможных превентивных ударах альянса по России, указав на недочет в понимании обновленной ядерной доктрины.