Угрозы НАТО встревожили МИД России: «Не дочитали ядерную доктрину»

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на заявление адмирала НАТО Роба Бауэра о возможных превентивных ударах альянса по России, указав на недочет в понимании обновленной ядерной доктрины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии