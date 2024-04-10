Под Оренбургом волонтеры спасли заблудившихся в лесу охотников

В районе поселка Караванный под Оренбургом волонтеры поисково-спасательного отряда «ОренСпас» оказали помощь двум охотникам, которые не смогли самостоятельно выбраться из лесной местности, где они застряли в грязи.
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