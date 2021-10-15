Какой образ для красной дорожки тебе подошёл бы?

Звёзды постоянно мелькают на красных дорожках и сносят крышу своими крутыми нарядами! А что, если бы и у тебя была возможность оказазться на крутом мероприятии? Проходи наш тест и узнай, какой образ для красной дорожкой идеально бы тебе подошёл!.