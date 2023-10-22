Шарль Леклер: «Программы «Феррари» говорили, что стратегии с 1 и 2 пит-стопами близки. Неверный выбор, но без темпа любые решения выглядят плохо»

Монегаск финишировал шестым на Гран-при США после старта с поула. Леклер стал единственным пилотом, который провел гонку с одним пит-стопом.
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