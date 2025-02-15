На МСД ввели новую тарификацию проезда с учетом времени суток

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в утренние и вечерние часы в будни изменились, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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