Автоюрист Радько: за все ДТП с пешеходом отвечать будет водитель

В ДТП с участием пешеходов ответственность всегда лежит на водителей. Он будет отвечать за причиненный вред, даже если в аварии виноват пешеход, объяснил телеканалу "360" автоюрист и член общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.