Срочно дайте соль+соду крыжовнику и будете собирать урожай ведрами!)

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про соду и соль,как они помогут нашему крыжовнику? И какие интересные и полезные подкормки мы можем сделать!) 1) Подкормка Кусты крыжовника можно найти практически на любом огороде в нашей стране,поэтому в сегодняшней статье я расскажу о полезных удобрениях для этой культуры,которые легко можно приготовить из самых простых ингредиентов:Соль+сода.
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