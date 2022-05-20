Срочно дайте соль+соду крыжовнику и будете собирать урожай ведрами!)

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про соду и соль,как они помогут нашему крыжовнику? И какие интересные и полезные подкормки мы можем сделать!) 1) Подкормка Кусты крыжовника можно найти практически на любом огороде в нашей стране,поэтому в сегодняшней статье я расскажу о полезных удобрениях для этой культуры,которые легко можно приготовить из самых простых ингредиентов:Соль+сода.