Общество трансплантологов обновило рекомендации по пересадке сердца

Российское общество трансплантологов обновило рекомендации по трансплантации сердца, включив новые методы обследования, такие как КТ головного мозга и МРТ сердца с контрастом, а также уточнив схемы индукционной терапии для различных категорий пациентов.
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