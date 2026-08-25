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Царьград

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Общество трансплантологов обновило рекомендации по пересадке сердца

Общество трансплантологов обновило рекомендации по пересадке сердца

Российское общество трансплантологов обновило рекомендации по трансплантации сердца, включив новые методы обследования, такие как КТ головного мозга и МРТ сердца с контрастом, а также уточнив схемы индукционной терапии для различных категорий пациентов.

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