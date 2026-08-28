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Бизнес журнал. Урал

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Чистая прибыль ЧКПЗ по МСФО в первом полугодии снизилась на 86,3%

Чистая прибыль ЧКПЗ по МСФО в первом полугодии снизилась на 86,3%

Выручка предприятия за первое полугодие 2026 года снизилась на 3,8% и составила 49,1 млрд рублей.Чистая прибыль ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 0,29 млрд рублей, что на 86,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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