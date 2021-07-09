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Почему жену Хрущёва считали бандеровкой

Почему жену Хрущёва считали бандеровкой

Жена Никиты Хрущёва Нина Петровна запомнилась народу как скромная женщина с заурядной внешностью.

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валерий лисицын
А не шибко и правда, Про эту бабку во времена СССР никто не знал и не слышал. Она никогда не высовывалась и никуда не лезла. Любила "Славутич" , ну и что, русские тоже любили, а она с Украины.
Жанна Жанночка
Сейчас уже ничего не проверить,не узнать про нее.Канули в лету..
Жанна Жанночка
Странно было бы,что после смерти Хрущева его вдова куда-то бы влезала,открыто поддерживая бандеровцев или еще кого-то..!
Alex Imen
Никогда правды не узнаем. Отпускать бандеровцев чохом, огульно было грубой ошибкой.
АЛЕКС БАМ
С бандеровцами как и с талибами надо договариваться.
Василий Плюшкин
Их надо уничтожать, как назойливый гнус
АЛЕКС БАМ
Ваше предложение достаточно примитивно. Они на Западной Украине захватили власть и с этим надо считаться. Как и с талибами. Ну не поняли в своё время что учение "марксизм-ленинизм" - единственно правильное Учение.
Василий Плюшкин
Это ( договариваться) ни к чему не приведёт.
Sergiy Che
С бандерлогами русским можно договариваться только так -
АЛЕКС БАМ
Время было военное. Сравнение неуместно. Есть западные украинцы а есть бандеровцы. ну сумашедшии, мозги им закомпостировали. Причём это сделали австро-венгры. С поляками у них проблемы. Поляки их использовали как рикш. В коляску запрегут и свои владения объезжают. У них много родственников в США - потому надеются на поддержку. Я с ними в армии служил. Сталин их со своими колхозами замотал.
АЛЕКС БАМ
Не ты же будешь договариваться. Договориться можно всегда.
Sergiy Che
Вы народу из ДНР - ЛНР скажите про "неуместное сравнение" - они уже дольше чем ВОВ долилась так живут... и эти нацисты там народ по сей день убивают, похищают, пытают...
АЛЕКС БАМ
Донбасс надо давно забрать!!!! ТОЧКА РУ
Sergiy Che
Донбасс - увы - пока своей кровью (пусть в последние годы малой) обеспечивает то, что Украину низзя ввести в состав НАТО как страну имеющую на своей территории гражданскую войну... ((( Как только это сдерживание перестанет работать, думаю тут же ДНР и ЛНР станут быть в составе РФ и туда войдёт много разных вооружённых сил РФ....
АЛЕКС БАМ
Не понимаю чего вы телитесь? Санкций боитесь? Да хрен с ними с санкциями. Хуже не будет.
Sergiy Che
Не - на санкции все клали давно. Просто пресловутыми "минскими соглашениями" с перепугу подписанными после разных "иловайских котлов" и главами Френции-Германии и самим Порошенкой со стороны Бандеристана, Пу с Лавровым достоточно крепко и с соблюдением всех нюансов международного Права хорошшо взяли и Бандеристан и ЕС за яйцы которые ща лениво выкручивают...)))
АЛЕКС БАМ
Признать ДНР, провести референдум, ввести в состав Российской Федерации. На всё про всё срок 1 месяц. ВСЁ. Законы Российской Федерации выше международных законов.
Рушан Мухамеджанов
обвиняют и напраслину на Нину Петровну гонят те, кто даже одного родного языка не знают...а она на трех иностранных могла свободно говорить...и с Жаклин Кеннеди без переводчика общалась...а то, "что хлеб дарила за границей, возомня себя царицей", так это народом приписано....в противовес мужу была достойной женщиной...во всяком случае, намного культурнее Раисы Горбачевой...
Василий Плюшкин
Откуда такая инфа?
Aleks Ad
Во всяком случае никогда не лезла "поперед батькы" и академиев не заканчивала, но свободно общалась на украинском, русском, польском, французском, английском, а Раи́са Макси́мовна Горбачёва (урождённая Титаре́нко; 5 января 1932, Рубцовск, Западно-Сибирский край — 20 сентября 1999, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия) — советский и российский общественный деятель, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва. В годы правления её мужа выдвинулась в число активных деятельниц европейского масштаба, стала лауреатом ряда общественных премий, почётным профессором университетов Европы, Америки, Азии. Кандидат философских наук. В 1967 году защитила в Московском государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина диссертацию по теме «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства (по материалам социологических исследований в Ставропольском крае)». В качестве супруги Генерального секретаря ЦК КПСС, а позднее президента СССР, сопровождала Горбачёва в его поездках, участвовала в приёмах иностранных делегаций, приезжавших в Советский Союз, регулярно появлялась на телеэкранах, нередко вызывая неприязнь советских женщин, многим из которых казалось, что она слишком часто меняет наряды и много говорит. До неё с жёнами высокопоставленных лиц, приезжавших в СССР, как правило, встречалась Валентина Терешкова.
Рушан Мухамеджанов
читайте интернет, смотрите телек, находите среднеарифмитическое и будет вам щчастье...)
Василий Плюшкин
))))))))))))))
кормчий
Это ему Шамшун рассказал !
Василий Плюшкин
Ну если только так))))))
Борис Осипов
Александр В Скориков
Никитка был врагом русских и деятельность его вполне подпадает под определение "агент влияния". К сожалению последствия его активности мы не преодолели до сих пор. В первую очередь не восстановлена определяющая роль товарища Сталина в победе над фашизмом, а далее паровозом - провал важнейших проектов, территориальные переделы, разгон армии, волюнтаризм в экономической политике.

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