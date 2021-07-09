Почему жену Хрущёва считали бандеровкой

Любители историиПолитикаПочему жену Хрущёва считали бандеровкой Жена Никиты Хрущёва Нина Петровна запомнилась народу как скромная женщина с заурядной внешностью.Вернуться к статье267НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛвалерий лисицынА не шибко и правда, Про эту бабку во времена СССР никто не знал и не слышал. Она никогда не высовывалась и никуда не лезла. Любила "Славутич" , ну и что, русские тоже любили, а она с Украины.Жанна ЖанночкаСейчас уже ничего не проверить,не узнать про нее.Канули в лету..Жанна ЖанночкаСтранно было бы,что после смерти Хрущева его вдова куда-то бы влезала,открыто поддерживая бандеровцев или еще кого-то..!AIAlex ImenНикогда правды не узнаем. Отпускать бандеровцев чохом, огульно было грубой ошибкой.АЛЕКС БАМС бандеровцами как и с талибами надо договариваться.Василий ПлюшкинИх надо уничтожать, как назойливый гнусАЛЕКС БАМВаше предложение достаточно примитивно. Они на Западной Украине захватили власть и с этим надо считаться. Как и с талибами. Ну не поняли в своё время что учение "марксизм-ленинизм" - единственно правильное Учение.Василий ПлюшкинЭто ( договариваться) ни к чему не приведёт.Sergiy CheС бандерлогами русским можно договариваться только так -АЛЕКС БАМВремя было военное. Сравнение неуместно. Есть западные украинцы а есть бандеровцы. ну сумашедшии, мозги им закомпостировали. Причём это сделали австро-венгры. С поляками у них проблемы. Поляки их использовали как рикш. В коляску запрегут и свои владения объезжают. У них много родственников в США - потому надеются на поддержку. Я с ними в армии служил. Сталин их со своими колхозами замотал.АЛЕКС БАМНе ты же будешь договариваться. Договориться можно всегда.Sergiy CheВы народу из ДНР - ЛНР скажите про "неуместное сравнение" - они уже дольше чем ВОВ долилась так живут... и эти нацисты там народ по сей день убивают, похищают, пытают...АЛЕКС БАМДонбасс надо давно забрать!!!! ТОЧКА РУSergiy CheДонбасс - увы - пока своей кровью (пусть в последние годы малой) обеспечивает то, что Украину низзя ввести в состав НАТО как страну имеющую на своей территории гражданскую войну... ((( Как только это сдерживание перестанет работать, думаю тут же ДНР и ЛНР станут быть в составе РФ и туда войдёт много разных вооружённых сил РФ....АЛЕКС БАМНе понимаю чего вы телитесь? Санкций боитесь? Да хрен с ними с санкциями. Хуже не будет.Sergiy CheНе - на санкции все клали давно. Просто пресловутыми "минскими соглашениями" с перепугу подписанными после разных "иловайских котлов" и главами Френции-Германии и самим Порошенкой со стороны Бандеристана, Пу с Лавровым достоточно крепко и с соблюдением всех нюансов международного Права хорошшо взяли и Бандеристан и ЕС за яйцы которые ща лениво выкручивают...)))АЛЕКС БАМПризнать ДНР, провести референдум, ввести в состав Российской Федерации. На всё про всё срок 1 месяц. ВСЁ. Законы Российской Федерации выше международных законов.Рушан Мухамеджановобвиняют и напраслину на Нину Петровну гонят те, кто даже одного родного языка не знают...а она на трех иностранных могла свободно говорить...и с Жаклин Кеннеди без переводчика общалась...а то, "что хлеб дарила за границей, возомня себя царицей", так это народом приписано....в противовес мужу была достойной женщиной...во всяком случае, намного культурнее Раисы Горбачевой...Василий ПлюшкинОткуда такая инфа?AAAleks AdВо всяком случае никогда не лезла "поперед батькы" и академиев не заканчивала, но свободно общалась на украинском, русском, польском, французском, английском, а Раи́са Макси́мовна Горбачёва (урождённая Титаре́нко; 5 января 1932, Рубцовск, Западно-Сибирский край — 20 сентября 1999, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия) — советский и российский общественный деятель, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва. В годы правления её мужа выдвинулась в число активных деятельниц европейского масштаба, стала лауреатом ряда общественных премий, почётным профессором университетов Европы, Америки, Азии. Кандидат философских наук. В 1967 году защитила в Московском государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина диссертацию по теме «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства (по материалам социологических исследований в Ставропольском крае)». В качестве супруги Генерального секретаря ЦК КПСС, а позднее президента СССР, сопровождала Горбачёва в его поездках, участвовала в приёмах иностранных делегаций, приезжавших в Советский Союз, регулярно появлялась на телеэкранах, нередко вызывая неприязнь советских женщин, многим из которых казалось, что она слишком часто меняет наряды и много говорит. До неё с жёнами высокопоставленных лиц, приезжавших в СССР, как правило, встречалась Валентина Терешкова.Рушан Мухамеджановчитайте интернет, смотрите телек, находите среднеарифмитическое и будет вам щчастье...)Василий Плюшкин))))))))))))))кормчийЭто ему Шамшун рассказал !Василий ПлюшкинНу если только так))))))БОБорис ОсиповАлександр В СкориковНикитка был врагом русских и деятельность его вполне подпадает под определение "агент влияния". К сожалению последствия его активности мы не преодолели до сих пор. В первую очередь не восстановлена определяющая роль товарища Сталина в победе над фашизмом, а далее паровозом - провал важнейших проектов, территориальные переделы, разгон армии, волюнтаризм в экономической политике.Комментировать
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