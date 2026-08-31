В Британии в 2014 году было создано правительственное подразделение по вопросам России (HMG Russia), которое занималось координацией секретных операций спецслужб против РФ, в том числе, военного характера.
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Вот и доказательства не просто причастности англосаксов к терактам ВСУ против РФ, а непосредственного участия Англии в войне с Россией! То есть де-факто Англия воюет с РФ, правда без объявления войны. И что мешает, в этом случае РФ воевать с Англией так же не объявляя ей войны? Что мешает ВС РФ проводить "мероприятия" на территории Англии по прекращению жизни и деятельности определенных персонажей и определенных организаций и предприятий? А мешает России это делать часть чиновничьего и депутатского аппаратов и олигархи у которых в Англии дети-внуки учатся, есть бабло в банках, недвижимость, акции и облигации. По этому необходимо сначала нейтрализовать этих людишек, а потом начать "мероприятия" в этой самой Англии.