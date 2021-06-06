Майлз Бриджес подарил матери на день рождения новый автомобиль

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес удивил мать, подарив ей на день рождения новый автомобиль. Синтия Бриджес была потрясена подарком и с трудом сдерживала слезы.
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