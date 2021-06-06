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Майлз Бриджес подарил матери на день рождения новый автомобиль

Майлз Бриджес подарил матери на день рождения новый автомобиль

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес удивил мать, подарив ей на день рождения новый автомобиль. Синтия Бриджес была потрясена подарком и с трудом сдерживала слезы.

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