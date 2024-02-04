Признаки болезней у морских свинок и их лечение

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Морские свинки – популярные домашние питомцы, которые требуют внимательного ухода и заботы. К сожалению, эти милые грызуны подвержены различным заболеваниям, поэтому важно знать основные признаки болезней и уметь оказывать первую помощь.