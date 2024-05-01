Два самокатчика попали под колеса машин в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге 1 мая два самокатчика попали под колеса автомобилей в разных районах города. В первом случае автомобилисту удалось свернуть в сторону от упавшей девушки, а во втором самокатчик получил травмы, но остался жив, сообщили очевидцы.