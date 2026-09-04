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Выход за рамки экономики: Россия расширяет судебно-правовое сотрудничество со странами БРИКС

Выход за рамки экономики: Россия расширяет судебно-правовое сотрудничество со странами БРИКС

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Россия наращивает судебно-правовое взаимодействие со странами БРИКС, уделяя особое внимание цифровизации судопроизводства, обмену технологическими решениями и подготовке специалистов.

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