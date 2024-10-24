Время США ушло: "Гегемон" всех утомил, а арабский мир восстал и кое-что приготовил

От лживых обещаний и бездействия Запада и США устали все, сообщает телеканал Al Hadath (Саудовская Арвия).
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