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Аргументы и Факты

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Премьер Канады заявил, что стране нужны миллионы БПЛА

Премьер Канады заявил, что стране нужны миллионы БПЛА

На пресс‑конференции премьер‑министр Канады Марк Карни акцентировал внимание на серьёзном несоответствии между нынешними и перспективными потребностями страны в беспилотниках.

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