SUSANIN
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SUSANIN

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Алсу Ишниязову назначили замминистра здравоохранения Удмуртии

Алсу Ишниязову назначили замминистра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначили Алсу Ишниязову. Как сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук, Алсу Равилевна приступает к своим обязанностям с 16 ноября.

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