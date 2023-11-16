Алсу Ишниязову назначили замминистра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначили Алсу Ишниязову. Как сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук, Алсу Равилевна приступает к своим обязанностям с 16 ноября.
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