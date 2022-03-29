За ссылку в социальных сетях жительница Уссурийска заплатит штраф в 30 тысяч рублей

За ссылку в социальных сетях жительница Уссурийска заплатит штраф в 30 тысяч рублей

Жительница Уссурийска теперь будет гораздо осторожнее, публикую в социальных сетях сомнительного содержания информацию.

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