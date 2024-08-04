Участников экономического протеста в Нигерии разогнали вооруженные хулиганы

Участников акции протеста в парке Свободы в Лагосе (Нигерия), недовольных экономической ситуацией в стране, разогнала вооруженная опасными предметами группа хулиганов 4 августа, сообщает издание Daily Trust.
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