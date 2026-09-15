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Царьград

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Огонь из Аркаима пронесли до Магнитогорска на лошадях

Огонь из Аркаима пронесли до Магнитогорска на лошадях

Фестиваль «Магнит Евразии. Код времени» прошёл в Магнитогорске. Центральным событием двухдневной программы стала эстафета огня, который был зажжён в древнем городище Аркаим.

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